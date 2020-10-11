الامارات | بالفيديو.. الشارقة يكشف عن قميصه الجديد لموسم 2020-2021

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الشارقة يكشف عن قميصه الجديد لموسم 2020-2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة عن قميصه الجديد الذي سيخوض به الفريق الأول لكرة القدم منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021 ، علما أن الشارقة حامل لقب دوري الخليج العربي الموسم قبل الماضي يأمل في المحافظة على اللقب.

ونشر نادي الشارقة فيديو على صفحته الرسمية عبر" توتير" عرض من خلاله قميصه الأساسي باللون الأبيض مع الأزرق في حين يحمل قميصه الاحتياط اللون الأحمر.

ويستهل الشارقة مبارياته في دوري الخليج العربي للموسم الجديد بلقاء نظيره فريق الفجيرة.

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