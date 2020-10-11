«كهربا» و«أجايي» و«الشحات» يقودون هجوم الأهلي أمام بيراميدز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق ‏لمواجهة بيراميدز، التي تقام في الثامنة مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة 33 ‏في بطولة الدوري الممتاز.‏ وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏ على لطفي وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأحمد فتحي وحمدي فتحي وحسين الشحات وأليو ديانج ‏وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومحمود كهربا. وعلى دكة البدلاء: صالح جمعة ووليد سليمان وأليو بادجي وأحمد الشيخ وشادي رضوان ومحمد ‏شكري وعربي بدر ومحمد فخري ومصطفى شوبير.‏ الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,387

تعافي 97,643

وفيات 6,040

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