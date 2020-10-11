شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا مع منتخب تونس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت التحاليل التي خضع لها لاعبو المنتخب التونسي قبل السفر إلى النمسا عن إصابة الثنائي فرجاني ساسي، لاعب الزمالك، وسيف الدين الخاوي، لاعب مارسيليا الفرنسي، بفيروس كورونا، بعد أن جاءت النتيجة إيجابية للثنائي.
ويلاقي المنتخب التونسي نظيره النيجيري في مدينة كلاقن فورد النمساوية، بعد غد الثلاثاء 13 أكتوبر، في الوقت الذي يستعد فيه نادي الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي يوم الأحد 18 أكتوبر القادم.
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