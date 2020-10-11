شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ للاعبيه قبل مواجهة بيراميدز: «أنتم الأفضل في مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لاعبيه بتحقيق الفوز على منافسه بيراميدز في المباراة التي ستجمعهما بالدوري الممتاز. وأكد «عبدالحفيظ» للاعبين أنهم الأفضل في مصر وأبطال الدوري رسميًا، ولابد من استمرار تفوق الفريق كافة المباريات المتبقية للتأكيد على جدارة الأحمر باللقب. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,387

تعافي 97,643

وفيات 6,040

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