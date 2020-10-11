شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة خاصة للاعبي بيراميدز في حالة الفوز على الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» أن إدارة نادي بيراميدز رصدت مكافأة مالية خاصة في حالة الفوز على الأهلي في المباراة المرتقبة بالدوري الممتاز، بعد قليل.
وكان عبدالله السعيد، نجم الفريق، قد حفز اللاعبين، خصوصًا عمر جابر وعلي جبر وجون أنطوي وغيرهم، على بذل قصارى جهدهم من أجل الفوز في مواجهة الأحمر.
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