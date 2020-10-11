شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني» يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي وبيراميدز بعد قرابة ساعتين من الآن. ومن المنتظر أن يأتي التشكيل كالآتي: في حراسة المرمى: على لطفي وفي خط الدفاع: حمدي فتحي – ياسر إبراهيم- محمد هاني- أحمد فتحي وفي خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة. وفي خط الهجوم: حسين الشحات – محمود كهربا – جونيور أجاي Advertisements الوضع في مصر

اصابات 104,387

تعافي 97,643

وفيات 6,040

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