شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: مرتضى منصور يحضر مفاجأة للجنة الأوليمبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، يجهز مفاجأة جديدة في أزمته مع اللجنة الأوليمبية التي أصدرت قرارًا بإيقافه لمدة أربع سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه.

ولفت مصدر مطلع أن «رئيس الزمالك حصل على مستند جديد من داخل اللجنة الأوليمبية يساعده في الحصول على حكم بإيقاف تنفيذ القرار».

ووفقًا للمصدر نفسه، فإن «مرتضى منصور رفض الإفصاح عن المستند حتى لايمنح الفرصة لمعارضيه في اتخاذ موقف مضاد له، لكنه أكد للمقربين منه أن المستند سيفاجئ به الجميع في الفترة المقبلة».