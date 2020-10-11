شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبا الزمالك يطلبان البقاء مع الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب أحمد رفعت ورزاق سيسيه، لاعبا الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك واللذان يقضيان فترة إعارة في صفوف الاتحاد السكندري، الموافقة على استمرارهما في القلعة الخضراء الموسم المقبل.
وعلمت «المصري اليوم» أن «رفعت» و«سيسيه» يفضلان الاستمرار في الإسكندرية لمشاركتهما الأساسية في المباريات المحلية، بعكس ما قد يحدث بعد عودتهما إلى صفوف الأبيض من صعوبة في حجز مقعد في تشكيل جايمي باتشيكو.
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