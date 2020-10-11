شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري ينتظر رد «الخطيب» لضم لاعب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر مجلس إدارة نادي الإتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، رد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، للموافقة على انتقال أحمد الشيخ، لاعب الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء، بداية من الموسم المقبل، لتدعيم صفوف زعيم الثغر.
وكان مسؤولو الاتحاد السكندري قد حصلوا على موافقة اللاعب، لكن الأخير طلب موافقة ناديه باعتبار أنه يرتبط بعقد مع إدارة القلعة الحمراء.
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