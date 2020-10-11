شكرا لقرائتكم ماذا يريد الأهلى من مواجهة بيراميدز في صراع الأرقام القياسية ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مع دقات الثامنة مساء اليوم الأحد يسعى فريق الأهلى عندما يلاقى نظيره بيراميدز على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 33 للدوري، لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية، بعد نجاحه في حسم لقب بطولة الدوري للمرة رقم 42 في تاريخه، ليواصل تفرده في تسجيل الأرقام والتربع على قمة الكرة المصرية، وبعد نجاح الأهلى في الحسم المبكر لبطولة الدوري هذا الموسم، قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، ينتظر الأهلي أرقاماً قياسية جديدة، وغير مسبوقة في تاريخ الدوري المصري منذ انطلاقه، إذا تمكن من تحقيق الفوز في جميع المباريات المتبقية، ليحطم الرقم القياسي السابق المسجل باسمه في موسم 2017-2018 وهو 88 نقطة ويملك المارد الأحمر في جعبته حالياً 85 نقطة قبل مواجهة بيراميدز.

وبات الاهلى في حاجة لتسجيل أربعة أهداف في مباراتيه أمام بيراميدز وطلائع الجيش المتبقيتان بالمسابقة بعد ثلاثية إنبى التي رفعت رصيده لـ 71 هدف ـ لمعادلة الرقم القياسي لأكثر الفرق تسجيلًا للأهداف في موسم واحد، والمسجل باسم النادي الأهلي في موسم 2017-2018،عندما نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك المنافسين في 75 مناسبة.

Advertisements

كما بات الاهلى في حاجة لفوز وحيد من مباراتيه القادمتين لمعادلة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز في موسم واحد، والمسجل باسم النادي الأهلي أيضًا عندما حقق 28 انتصارًا في موسم 2017-2018 ، لاسيما أن حقق هذا الموسم 27 فوز و4 تعادلات، فيما تلقى خسارة واحدة.

والأهلي أيضا هو صاحب أقوى خط دفاع في النسخة الجارية من بطولة الدوري، بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف فقط، على مدى 31 مباراة خاضها الفريق، وهو ثالث أفضل مواسم الأهلي الدفاعية بعدما نجح الفريق في إنهاء موسم 1975-1976، دون أن تستقبل شباكه سوى هدفين فقط، وكذلك في موسم 2005-2006 الذي شهد استقبال شباك الأهلي ستة أهداف فقط.