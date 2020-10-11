شكرا لقرائتكم استقبال حافل للمستشار مرتضى منصور داخل الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عمال و موظفو الزمالك على استقبال المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة بالحفاوة والحب و الترحاب وذلك فور دخوله مقر النادي اليوم، وأكد عمال وموظفي النادي على دعمهم و مساندتهم لرئيس الزمالك ضد المؤامرات التي تحاك ضده ورفضهم القرارات الأخيرة من اللجنة الأوليمبية.

من جانبه ، وجه المستشار مرتضى منصور الشكر لهم مؤكداً أنه مستمر في الدفاع عن النادي وأنه متمسك باتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على حقه ، وأشار رئيس النادي إلى أن اللجنة الأوليمبية تخضع للقانون المصري وليست دولة داخل الدولة مشددا على أنه أنه لو تم التصعيد سيقوم بدعوة لجمعيه عموميه وأن هناك دولة محترمة يطبق فيها القانون.



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من ناحية أخرى ، يعانى فريق الزمالك من غياب عدد كبير من لاعبى القوام الأساسى في مباراة الغد امام حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الـ 33 للدورى والتي ستقام علي استاد المكس بالإسكندرية، حيث يتعرض فريق الزمالك لعدد من الإصابات والايقافات تسببت في غياب معظم القوام الأساسى عن مباراة وادي دجلة الماضية والتي انتهت بالتعادل السلبى وسيستمر غياب البعض منهم في مباراة حرس الحدود.

ويغيب عن الزمالك في مباراة الغد كل من فرجاني ساسي للايقاف 6 مباريات ، واشرف بن شرقي للمشاركة مع منتخب المغرب في مباريات الاجندة الدولية ، وحازم امام للإصابة وطارق حامد واحمد سيد زيزو لحصولهما علي الإنذار الثالث في مباراة وادي دجلة، بخلاف الغائبون منذ فترة طويلة مثل محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود عبد العزيز.

ولعل الغيابات التي يمر بها فريق الزمالك ستدفع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني للفريق للجوء الي تشكيل اضطراري مثل مباراة وادي دجلة التي غاب عنها معظم القائمة السابقة.