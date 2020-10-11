شكرا لقرائتكم حازم إمام: موسيماني لن يتهاون إمام بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث حازم إمام، لاعب الزمالك السابق عن مباراة الأهلى وبيراميدز فى القمة التى تجمعهما على استاد القاهرة الدولي، فى افتتاح منافسات الأسبوع الـ33 وقبل الأخير لبطولة الدورى المصرى الممتاز لموسم 2019/2020.

وقال الثعلب الصغير فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، الأحد، إنه لا يمكن اعتبار مباراة الأهلى وبيراميدز مباراة ترفيهية بدون دوافع للفريقين، وخاصة موسيمانى بعدما حسم الأهلى لقب الدورى قبل 7 أسابيع من نهاية المسابقة

وأضاف نجم الزمالك السابق، أن مواجهة الأهلى وبيراميدز ستكون صعبة للفريقين، لافتا أن ألفريق الأحمر لن يتهأون أمام خصمه وسيسعى ألفوز وتحقيق الثلاث نقاط.

وأوضح أن أى فريق دائما ما يبحث عن ألفوز، فكذلك الأهلى لن يدخل المباراة أمام بيراميدز بشكل متساهل خاصة وأن المدرب الجديد يحأول اثبات نفسه مع ألفريق".

وتابع إمام : "لا اعتقد ان الأهلى سيهأون أمام بيراميدز، حتى حين كنت لاعبا فى الزمالك لم أكن ارغب فى الخسارة حتى فى المباريات الودية".

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وختم : "ألفرق الكبيرة دائما ترى نفسها أولا وتبحث عن ألفوز دون النظر للمنافس، المدرب الجديد للأهلى أمامه مباراة صعبة سيحأول اثبات فكره فهو يعد اختبار قوى قبل مواجهة الوداد بدورى أبطال أفريقيا

ويدخل الأهلى مباراة بيراميدز مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 85 نقطة ، فيما يحل بيراميدز ثالثاً برصيد 63 وفى المنتصف الزمالك صاحب المركز الثانى بـ65 نقطة، وحقق الاهلى 27 فوز و4 تعادلات وهزيمة وأحدة وزار شباك المنافسين 71 مرة وأهتزت شباكه 8 مرات ، أما بيراميدز فقد فاز فى 19 مباراة وتعادل فى 6 مباريات وخسر 7 وسجل 52 هدفاً ودخل مرماه 31 هدفاً.

التقى الأهلى ضد بيراميدز فى 9 مناسبات سابقة بمسماه القديم والجديد، الأهلى فاز على ألفريق السمأوى بمسماه الحديث بالدورى مرة وأحدة بينما خسر فى مباراتين جمعتهما حيث انتهت المباراة الأولى بفوز بيراميدز بهدفين لهدف فى الموسم الماضى بالدور الأول من بطولة الدورى المصرى وفى المباراة الثانية كرر بيراميدز انتصاره بهدف نظيف.

ويعد حسام عاشور وأيمن أشرف مدافع ألفريق الأكثر ظهورًا فى تاريخ مواجهات ألفريقين بعدما سبق للثنائى المشاركة فى أربع مباريات، كما نجح لاعبو الأهلى فى زيارة شباك بيراميدز فى ثمانى مناسبات فى أربع مباريات.

الثنائى مؤمن زكريا ووليد سليمان الهدافين التاريخيين للقاءات ألفريقين بعدما نجح كل منهما فى تسجيل هدفين، ويعد وليد سليمان لاعب الأهلى الحإلى صاحب أول أهداف الأهلى فى شباك بيراميدز .