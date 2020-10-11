شكرا لقرائتكم وكيل سيف الجزيرى ينفى شائعة إصابته بكورونا مع منتخب تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد الجبالى وكيل أعمال التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون العرب، أن اللاعب لم يتعرض لإصابة بفيروس كورونا كما أشيع خلال الساعات الماضية، مُشيراً قى تصريحات لـ "الخليج 365" إلى أن سيف الجزيرى سافر مع منتخب تونس إلى النمسا لمواجهة نيجيريا بملعب جاك ليمانس أرينا بمدينة كالينقفورت النمساوية فى إطار استعدادات نسور قرطاج للتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان، على أن يعود سيف إلى القاهرة فى 14 أكتوبر إلى القاهرة للانتظام فى صفوف المقاولون.

وكانت تقارير صحفية تونسية قد كشفت عن إصابة نجم فريق الزمالك، فرجانى ساسي، بفيروس كورونا، بعد الفحوصات التي خضع لها لاعبو منتخب تونس، قبل السفر إلى النمسا، من أجل مواجهة منتخب نيجيريا وديا..ووفقًا لإذاعة "جوهرة أف أم" التونسية، فإن التحاليل المخبرية التي خضع لها المنتخب التونسي، قبل السفر إلى النمسا، كشفت إصابة الثنائي فرجاني ساسي وسيف الدين الخاوي لاعب المقاولون العرب بفيروس كوفيد-19 بعد أن جاء النتيجة إيجابية.