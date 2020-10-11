شكرا لقرائتكم الزمالك يطالب السفارة المغربية سرعة استخراج تصاريح السفر للدار البيضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كثف مسئولي نادي الزمالك من اتصالاتهم مع العديد من الجهات الرسمية والدبلوماسية للحصول على التصاريح الخاصة بسفر بعثة الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء الى العاصمة المغربية الدار البيضاء لمواجهة الرجاء في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وحدد نادي الزمالك الثالث عشر من الشهر الجاري موعداً للسفر الى المغرب لخوض المباراة المرتقبة أمام الرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال على متن طائرة خاصة ستقل الفريق الى هناك.
وتوجه عدد من مسئولي النادي اليوم الى السفارة المغربية للقاهرة للاستفسار عن التصاريح الخاصة بسفر البعثة وأسباب تأخرها حتى الآن، كما تحدث مسئولي النادي مع الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف عن تأخر اصدارة التراخيص الخاصة بسفر البعثة الى المغرب والتي تتسبب في حالة من اللغط خاصة وأن الفريق مقدم على مباراة هامة أمام ممثل الدار البيضاء فريق الرجاء.
وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء القارة الأفريقية الى الدار البيضاء لمتابعة المباراة المرتقبة بين الرجاء ضد الزمالك والمقرر اقامتها في تمام التاسعة مساء الأحد المقبل 18 أكتوبر وسط أجواء احترازية شديدة الحذر في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد والموجة الثانية التي تضرب العديد من البلدان في كافة أنحاء العالم.
وطالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بضرورة الحصول على كافة التصاريح الخاصة بالسفر خاصة وانه لم يتبقى سوى 48 ساعة على السفر الى المغرب وهو ما يتسبب في أزمة خاصة وأن الفريق يحتاج الى السفر مبكراً الى هناك للتألق على الأجواء في الدار البيضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يطالب السفارة المغربية سرعة استخراج تصاريح السفر للدار البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.