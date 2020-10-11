شكرا لقرائتكم مسابقات اليد تعدل مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد عن تعديل موعد مباريات الأهلى والزمالك فى دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021 فى الجولتين السابعة و السابعة المحدد لهما 15 ، 16 أكتوبر الجارى وذلك بسبب إذاعة اللقاءات تليفزيونيا ، وتتقام مباراة الزمالك و الطيران يوم الخميس فى الثانية مساءا بدلا من السادسة ، بينما تقام مباراة الزمالك مع طلائع الجيش يوم الجمعة فى المرتبط بتمام الثانية بدلا من الرابعة و فى الرجال 4 بدلا السادسة ، فيما قام مباراة سبورتنج و الأهلى فى الرابعة عصرا يوم الخميس و أصحاب الجياد مع الأهلى فى الثانية ظهرا يوم الجمعة .

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