شكرا لقرائتكم الأهلى يضع 3 شروط يجب توافرها فى المدافعين الجدد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع مسئولو النادى الأهلى مع الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الشروط الواجب توافرها فى أى مدافع ينضم للفريق خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد الاستقرار على ضم 2 مدافعين على الأقل، بجانب عودة محمد عبد المنعم لاعب الفريق المعار لسموحة بداية من الموسم المقبل، وحدد الأهلى 3 شروط يجب توافرها فى مدافعى الفريق وهى السرعة والقوة وإجادة ضربات الرأس، وهى الشروط التى تتوافر فى المغربى بدر بانون مدافع الرجاء المغربى والذى نجح الأهلى فى الوصول لاتفاق لضمه وكذلك أحمد رمضان بيكهام مدافع وادى دجلة والذى سيتم الإعلان عن ضمه بنهاية الموسم الجارى كما يدخل أحمد سامى مدافع مصر المقاصة المعار لطلائع الجيش فى الصورة.

و يلتقى الأهلى مع بيراميدز فى الثامنة من مساء اليوم، الأحد، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ33 وقبل الأخيرة لبطولة الدورى الممتاز التى توّج بها الأهلى مؤخراً للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالى وتحظى مباراة الليلة بأهمية كُبرى فى الشارع الكروى المصرى لعدة إعتبارات يأتى فى مقدمتها قوة وحساسية مواجهة الفريقين فالأهلى هو بطل الدورى وحامل اللقب، أما بيراميدز فأصبح بمثابة قوة كبرى فى الكرة المصرية وتفوق على الأهلى أكثر من مرة خلال السنوات الماضية بعدما دعّم صفوفه بعدد كبير من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية العالية والمهارات الخاصة، ويضم الفريقين مجموعة من أفضل اللاعبين المتواجدين فى الكرة المصرية حالياً فضلاً عن أن المباراة تمثل أهمية خاصة لبيراميدز الذى يرغب فى الفوزمن أجل حسم صراع المركز الثانى بنسبة كبيرة الذى يتنافس فيه مع الزمالك