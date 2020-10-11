شكرا لقرائتكم مدرب أسوان يذاكر الإسماعيلي قبل مباراة الجولة 33 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعكف الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، بقيادة أحمد كشرى، على مراجعة المباريات السابقة للنادى الاسماعيلى فى مسابقة الدورى العام، وخاصة اللقاء الأخير فى الجولة 32 من عمر المسابقة، والتى انتهت بفوز المصرى بهدفين نظيفين على الدراويش فى ديربى القناة، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف فى الدراويش استعداداً لمباراة الخميس المقبل التى تجمع الفريقين على استاد الاسماعيلة ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى العام.

من جانبه، حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تهنئة مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان على إستمرار فريق الكرة بالدورى الممتاز لموسم جديد وأكد محافظ أسوان فى تهنئتة أن إنتصار أسوان حسم الإستمرار بجدارة فى منافسات الموسم القادم 020/2021، مشيراً إلى أن الفوز جاء بفضل الروح القتالية التى تحلى بها الفريق طوال مشوار البطولة، وواصل محافظ أسوان: سعدنا بالأداء المتميز خططيا وفنيا من اللاعبين والجهاز الفنى، الفوز تحقق بدعم مخلص من مجلس إدارة النادى برئاسة اللواء أحمد سليمان، وإستمرار مساندتنا لنادى أسوان كممثل للصعيد، ونادى أسوان أحد الكيانات الرياضية والشبابية و الجماهيرية والإجتماعية التى نعتز بدورها.

فى سياق آخر، كشف مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان، عن وجود اهتمام من الأهلى والجونة بموهبة أسوان الصاعد كريم الطيب، الذى تم تصعيده من ناشئى 99 خلال الموسم الجارى لتدعيم خط الهجوم فى الفريق الأول، بعدما ضربت إصابة الصليبى الثنائى أوميد أوكرى وأحمد عبد الظاهر، ليقدم مردوداً طيباً خلال مشاركته مع الفريق، وقال أمين فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، سنناقش الفترة المقبلة العروض لتحديد الراحلين والمراكز التى تحتاج للتدعيم، وهناك خطة لهذا الأمر بما لا يؤثر على قوام الفريق.

ونجح فريق أسوان فى الفوز على نظيره حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز على استاد كلية الشرطة، وضمن أسوان البقاء فى بطولة الدورى بشكل رسمى بعد وصوله إلى النقطة 37 محتلاً المركز الـ 11، بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً .