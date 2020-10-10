الامارات | مسؤول في مان سيتي يؤكد جاهزية النادي للتعاقد مع ميسي في صيف 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول في مان سيتي يؤكد جاهزية النادي للتعاقد مع ميسي في صيف 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ذي الصن" البريطانية أن نادي مانشستر سيتي يحضر صفقة خاصة لقائد ونجم فريق برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي، وأنه، بناء على تصريحات مسؤول في إدارة النادي، مستعد للتعاقد معه كلاعب حر ومجانا دون تدخل من ناديه في صيف العام المقبل 2021، وذلك حين يصبح لاعباً حرا.

يذكر أن سيتي كان أبرز الاندية التي ارتبطت بضم اللاعب حين قرر مغادرة برشلونة الصيف الماضي، قبل أن يتراجع في اللحظة والاخيرة ويقرر الاستمرار هذا الموسم، على أن يرحل مجانا الصيف المقبل. وكان العائق الاكبر أمام مغادرة ميسي هو الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو، وهو ما لم يقو على تسديده أي ناد في العالم، لذلك ومع انتهاء عقده في 2021، سيكون حرا لتقرير مصيره بنفسه.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الإدارة التشغيلية في نادي مان سيتي عمر برادا قوله أن أي ناد في العالم يرغب في التاقد مع أيقونة كرة القدم، وأفضل لاعب في التاريخ، وقال إنهم يدرسون الامر، وسيكونون مستعدين للتحرك في الصيف المقبل.

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