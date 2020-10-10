الامارات | حمدالله يهدد بفسخ تعاقده مع النصر السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدالله يهدد بفسخ تعاقده مع النصر السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن مفاجأة محزنة لعشاق النصر السعودي، تمثلت بتوجيه المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله إنذاراً لناديه النصر، يهدد فيه بفسخ عقده، ما لم يتسلم رواتبه المتأخرة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن وكيل أعمال اللاعب، أرسل رسالة إلكترونية إلى إدارة النادي، تفيد بتأخر رواتبه الشهرية، وأنه بدأ في اتخاذ الخطوات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، ومن أولها توجيه إنذار للنادي ومتابعته.

ولفتت الصحيفة، إلى أن نادي النصر السعودي، أبرم على مدار فترة الماضية 10 صفقات في "الميركاتو الصيفي"، بهدف بناء فريق مميز قادر على العودة بالفريق إلى منصات التتويج، قبل أن تنوه الصحيفة إلى الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها إدارة النصر بسبب تأخرها في رواتب اللاعبين الأجانب والمحليين والطاقم الفني بسبب اقتصار الدعم على الصفقات.

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وأكدت "الرياضية"، سعي إدارة النادي مخاطبة عدد من أعضاء الشرف لتوفير سيولة مالية تؤمن بعض الرواتب لمنع فسخ أي عقد لاعب كما حدث مع المحترف البرازيلي باولو جوليانو، خاصةً فيما يتعلق بإيداع راتب المهاجم المغربي حمدالله، بما يضمن قطع الطريق قانونياً على أية خطوة أخرى.

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