شكرا لقرائتكم خبر عن ساندرا سمير تتأهل لنهائي بطولة شرم الشيخ للتنس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجحت ساندرا سمير، لاعبة المنتخب الوطني للتنس في التأهل لنهائي بطولة شرم الشيخ ITF، والمقامة في مصر تحت إشراف الاتحاد الدولي.
وفازت «سمير» على اللاعبة الروسية داريا كوداشوفا، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-2 و7-6، وذلك في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت.
ويذكر أن «سمير» قد تأهلت إلى نصف النهائيات بعد تغلبها على الأمريكية داشا إيفانوفا، بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع 1-6، 6-1، 4-6.
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