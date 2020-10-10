شكرا لقرائتكم خبر عن 18 أكتوبر.. القضاء الإداري ينظر دعوى مرتضى منصور لإيقاف قرار «الأوليمبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظر محكمة القضاء الإداري بجلسة 18 أكتوبر الجاري أولى جلسات الدعوى المقامة من مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، والتي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية، بإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من «منصور»، الذي تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

اختصم رئيس الزمالك في دعواه كل من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، ووهام حطب، رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية «بصفتهم»، وطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار اللجنة الأوليمبية الصادر بوقفه عن مزاولة النشاط الرياضي لمذة 4 سنوات وما تضمنه القرار من إجراءات أخرى ضد رئيس النادي.

يذكر ان اللجنة الأوليمبية المصرية، في 4 أكتوبر الجاري قد ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.