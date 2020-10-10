شكرا لقرائتكم خبر عن «العطار»: «فيفا» لم يطلب حيثيات إيقاف مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن المجلس لم يتلقى أي مخاطبات رسمية خلال الفترة الأخيرة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأوضح، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «كل ما يتردد بخصوص طلب الاتحاد الدولى حيثيات إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك غير صحيح وأن الاتحاد لم يصله أي شئ من الفيفا خاص بهذا الأمر».

وكان قد تردد قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بمخاطبة اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني رسميًا، تستفسر عن مسببات إيقاف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من اللجنة الأولمبية وحيثيات القرار، وهو ما نفاه «العطار».