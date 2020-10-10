شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم إنجليزي يفكر في الانتقال للمصارعة في WWE.. ويرشح «فان دايك» و«تراوري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أديبايو أكينفينوا، نجم وايكومب واندرز، عن تفكيره في الاتجاه نحو مصارعة المحترفين WWE، وذلك بعد تلقيه لعدد من الاتصالات التشجيعية من مسؤولين في WWE من أجل التعاقد معه والانتقال إلى عالم المصارعة، لممارسة اللعبة بسبب ما يتمتع به من قوة جسدية هائلة.

وأكد صاحب الـ 38 عام لـtalkSPORT أنه لم يحسم قراره بعد، ولكنه لا يستبعد الفكرة، خاصة أن أطفاله يحبون المصارعة ويتابعونها بشكل مستمر.

كما رشح المهاجم الإنجليزي عدد من أصدقائه للمشاركة في WWE بسبب ما يتمتعون به من قوة بدنية، مثل: فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول، وميشيل أنطونيو، لاعب وست هام، وكذلك أداما تراوري، لاعب ولفرهامبتون.

ويذكر أن «أكينفينوا» يعاني حاليًا من إصابة أبعدته عن المشاركة مع فريقه في المباريات الأخيرة بالدوري الإنجليزي للدرجة الأولى.