شكرا لقرائتكم 20% نسبة عائد الأهلي من بيع أزارو بعد انتقاله للاتفاق.. و30% داخل مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتم مسئولو النادي الأهلي بشكل نهائي الاتفاق مع نظرائهم في الإتفاق السعودي على إجراءات بيع المغربي وليد أزارو مهاجم المارد الأحمر للنادي السعودي، بعد المفاوضات التى تمت خلال الأيام الماضية بين الناديين وحسمت الصفقة بشكل نهائي وسيتم الإعلان عنها رسمياً في غضون الأأيام القليلة المقبلة.

وإنتقل وليد أزارو من الأهلي للأتفاق السعودي في يناير الماضي لمدة ستة أشهر قبل أن يطلب النادي السعودي شراء المهاجم المغربي بشكل نهائي من الاهلي مؤخراً.

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وقال مصدر أن الأهلي وافق على أنتقال آزارو للإتفاق مقابل 600 ألف دولار بجانب 100 ألف دولار مُتبقية من إستعارة اللاعب في يناير الماضي حيث تمت الإعارة مقابل 200 ألف دولار في يناير الماضي حصل الاهلي على 100 ألف ولم يحصل على الـ100 ألف الأخرى حتى الأن.

وأضاف المصدر أن صفقة بيع أزارو تشمل أيضاً حصول الاهلي على 20 % من عائد بيع اللاعب المغربي لأي ناد خارج مصر و30 % من عائد بيعه لأي نادي داخل مصر على أن تكون الأولوية للأهلي في ضم أزارو إذا أراد الإتفاق بيعه لأي نادً داخل مصر.

وشهدت الفترة الماضية جدلاً بشأن مستقبل أزارو إذ خرجت تقارير تُفيد بأن اللاعب سيعود للأهلي الموسم المقبل خاصة بعد رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق الذي لم يكن مُقتنعاً بقدرات المهاجم المغربي لكن إدارة الاهلي إستقرت في النهاية على بيع أزارو من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي أخر بمعرفة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي.