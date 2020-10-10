شكرا لقرائتكم شيكابالا في التدريبات الجماعية للزمالك الثلاثاء بعد برنامج "الرمل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وسط الزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بداية من الثلاثاء المقبل استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى في دورى ابطال افريقيا، وتاتي مشاركة شيكابالا بعدما انهى برنامج التاهيل الخاص الذي كان يؤديه مؤخرا.

وخضع شيكابالا لبرنامج تأهيل مكثف عبارة عن الجرى بأكياس من الرمال لتقوية عضلات السمانة والعضلة الأمامية منعا لتعرضه لاصابة جديدة.

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فيما حذر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، لاعبي الفريق من الالتحامات والخشونة في مباراة حرس الحدود المقرر لها بعد غد في الدورى، وذلك خوفا من تعرض احدهم للإصابة قبل مباراة الرجاء المغربى المقرر اقامتها يوم 18 أكتوبر الجارى في المغرب ضمن مباريات الدور قبل النهائي لدورى ابطال افريقيا.

وطلب باتشيكو من لاعبي الزمالك تحقيق الفوز في مباراتي حرس الحدود والإسماعيلي في الدورى دون النظر للمركز الثانى، والاهم هو التركيز في بطولة دورى أبطال افريقيا.

من ناحية أخرى استقر البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك ، علي الدفع بمحمود جنش حارس مرمي الفريق في التشكيل الأساسي لمباراة حرس الحدود المقرر لها الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 33للدوري ، حيث سيتم الاعتماد علي جنش في حراسة المرمي لإراحة محمد أبو جبل قبل السفر للمغرب ، حيث سيخوض أبو جبل مباراة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال افريقيا.