شكرا لقرائتكم المقاصة يكشف مصير محمد إبراهيم بين الأهلي وبيراميدز .. الحاوي يلعب على الونجين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول داخل نادي المقاصة آخر تطورات صفقة بيع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الفيومي، والذي تلقى عرضين من صفوف الأهلي وبيراميدز للتعاقد معه خلال فترة الانقالات الصيفية القادمة، خلاف حقيقة توقيعه للأهلي.

قال المصدر إن اللاعب يتمهل في الرد على مسئولي الأهلي وبيراميدز لدراسة الموقف جيدا واختيار العرض المناسب ماليا، في ظل وجود مفاوضات من الجانبين لإقناع اللاعب بالانضمام لصفوفه، ويرغب اللاعب في تأجيل حسم وجهته القادمة انتظارا لمعرفة التطورات الجديدة.

وأوضح المصدر أن مسئولي المقاصة استطلعوا رأي إبراهيم بشأن النادي الذي يرغب فيه وأكد للإدارة أن القرار بيد الإدارة هي من تختار النادي المناسب لها ليرمي بالكرة في ملعب إدارة النادي الفيومي.