شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعلن عدم تسليم درع الدوري للأهلي بمباراة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة حقيقة تسليم درع الدوري للأهلي بصفته بطل المسابقة الحالية ، في مباراة بيراميدز المقرر لها غدا الأحد في الجولة الـ33 للدوري ، بداعي أنها المباراة الأخيرة للأهلي على ملعبه هذا الموسم قبل مباراة الجولة الـ34.

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أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه لن يتم تسليم درع الدوري غداً للأهلي ، ويتم التنسيق حاليا لتسليم الدرع سواء في أخر مباراة للأهلي أمام طلائع الجيش أو تسليمه في إحتفالية خاصة يتم فيها تكريم بطل الدوري و بطل كأس مصر و أفضل لاعب.

يلتقي الاهلي مع بيراميدز في الثامنة من مساء غدا ،الأحد، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ33 وقبل الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز التى توّج بها الأهلي مؤخراً للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي ، ويدخل الاهلي مباراة بيراميدز مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 85 نقطة ، فيما يحل بيراميدز ثانياً برصيد 63 ومن بعدهما الزمالك صاحب المركز الثالث بـ62 نقطة..وحقق الاهلي 27 فوز و4 تعادلات وهزيمة واحدة وزار شباك المنافسين 71 مرة وأهتزت شباكه 8 مرات ، أما بيراميدز فقد فاز في 19 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 وسجل 52 هدفاً ودخل مرماه 31 هدفاً.