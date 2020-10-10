شكرا لقرائتكم مشادة بين أحمد فهمي وشيكابالا بسبب أزمة أحداث السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقعت مشادة كلامية بين شيكابالا قائد الزمالك ، والفنان أحمد فهمى، المعروف بانتمائه للأهلى، أثناء تواجدهما في حفل زفاف شريف منير عضو مجلس ادارة الزمالك السابق، والتى تصادف حضورهما معًا، وجاءت هذه المشادة على خلفية ما كتبه فهمي تجاه الأباتشي بعد ما أقدم عليه في مباراة السوبر المصري الأخيرة بالإمارات.

ظهرشيكابالا، وأحمد فهمى، وهما يتبادلان الحديث وكان يقبل فهمى رأس شيكابالا فى محاولة لتهدئة الأمور بينهما، لكن يبدو أن نجم الزمالك لم يهدأ وعادت المشادة لتتجددد مرة أخرى بينهما، فتدخل حينها عدد من الحضور للفصل بينهما حتى لا يتطور الأمر، وعلى الفور انتشر مقطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعى، كما تم تدشين هاشتاج باسم الفنان أحمد فهمى بقائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، الأمر الذى جعل المشادة تمتد إلى مشجعو الناديين عبر موقع التدوينات والحديث حول تصرف كلا منهم .

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ودائما ما يعبر النجم أحمد فهمى عن حبه وعشقة للنادى الأهلى وجمهورها، حيث يبق وأن شارك مع شقيقه الفنان كريم فهمى خلال انضمامهما لناشئى النادى الأهلى، ليعبر عن دعمه للقلعة الحمراء على هاشتاج "جمهورك معاك يا أهلى"، وعلق على الصورة عبر حسابه بموقع "تويتر" "‏أنا وكريم أثناء اللعب فى ناشئى النادى الأهلى ‎#جمهورك_معاك_ياأهلى".

انتهى الفنان أحمد فهمى من تصوير دوره بمسلسل "إسعاف يونس" الذى يعد أولى بطولات نجم مسرح مصر محمد أنور، حيث يظهر فهمى كضيف شرف ضمن أحداث العمل، ويتم عرضه على منصة watch it الرقمية، ويجسد "أنور" من خلاله شخصية دكتور، والعمل من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التونى، وإنتاج شركة سينرجى.