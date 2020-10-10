شكرا لقرائتكم أحمد فهمى لـ شيكابالا: أنا أهلاوى ممثل مش العكس.. احترم نفسك الأهلى خط أحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق النجم أحمد فهمى على خلافه والمشاجرة التي حدثت بينه وبين نجم نادي الزمالك شيكابالا في حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، وكتب فهمى عبر حسابه على "فيس بوك"، قائلاً: " "أنا مش ممثل أهلاوي.. أنا واحد أهلاوي بقى ممثل. فقدامي تحترم نفسك عشان المنطقة دي خط أحمر".

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يذكر أن نشبت مشادة عنيفة بين نجم نادى الزمالك شيكابالا، والفنان أحمد فهمى، المعروف بانتمائه للنادى الأهلى، أثناء تواجدهما في إحدى حفلات الزفاف التى تصادف حضورهما فيها معًا، وجاءت هذه المشادة على خلفية خلاف سابق بينهما بسبب فريقى الأهلى والزمالك، وعلى الفور التفت حولهما كاميرات التصويروالهواتف لتوثق المشادة الكلامية بينهما فيما كان يحاول عدد من الحضور تهدئة الأمور بينهما.

ظهر شيكابالا، وأحمد فهمى، وهما يتبادلان الحديث وكان يقبل فهمى رأس شيكابالا فى محاولة لتهدئة الأمور بينهما، لكن يبدو أن نجم الزمالك لم يهدأ وعادت المشادة لتتجدد مرة أخرى بينهما، فتدخل حينها عدد من الحضور للفصل بينهما حتى لا يتطور الأمر، وعلى الفور انتشر مقطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعى، كما تم تدشين هاشتاج باسم الفنان أحمد فهمى بقائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، الأمر الذى جعل المشادة تمتد إلى مشجعي الناديين عبر موقع التدوينات والحديث حول تصرف كلا منهم .

ودائما ما يعبر النجم أحمد فهمى عن حبه وعشقة للنادى الأهلى وجمهورها، حيث يبق وأن شارك مع شقيقه الفنان كريم فهمى خلال انضمامهما لناشئى النادى الأهلى، ليعبر عن دعمه للقلعة الحمراء على هاشتاج "جمهورك معاك يا أهلى"، وعلق على الصورة عبر حسابه بموقع "تويتر" "‏أنا وكريم أثناء اللعب فى ناشئى النادى الأهلى ‎#جمهورك_معاك_ياأهلى".