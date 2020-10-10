شكرا لقرائتكم حليم: فرصة بقاء حرس الحدود صعبة جدا ونسعى للفوز بالمباراتين المقبلتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد حليم المدير الفنى لفريق حرس الحدود أن وضع فريقه فى جدول ترتيب الدورى "صعب جدا "، مضيفا فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، أنه يعلم جيدا أن فريق الحرس اقترب من الهبوط نظريا، ولكنه يعمل على محاولة تحقيق الفوز فى المباراتين المقبلتين بالدورى.

وأضاف محمد حليم أنه وافق على تولى المهمة الفنية للفريق خلفا لطارق العشرى المدير الفنى السابق للفريق، لأنه ابن من أبناء حرس الحدود ومتواجد فى النادى منذ عام 99 ولن يتأخر فى الوقوف مع الفريق فى أى وقت.

أعلن اللواء مشهور أحمد المشرف على الكرة بنادى حرس الحدود، عودة محمد حليم لقيادة الفريق فنيا عقب اعتذار طارق العشرى المدير الفنى للفريق عن عدم استكمال المهمة، مشيرا إلى أن محمد حليم قاد مران الفريق اليوم استعدادا لمباراة الزمالك فى الدورى والمحدد لها يوم الاثنين المقبل.

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وقال مشهور أحمد لـ"الخليج 365"، أن فرص حرس الحدود كبيرة فى البقاء فى الدورى الممتاز، كما أنه يثق فى إمكانات اللاعبين والجهاز الفنى وقدرتهم على الفوز فى المباراتين المقبلتين، كما طالب المشرف العام على الكرة بنادى حرس الحدود اتحاد الكرة بإقامة مباريات الجولتين الـ33 والـ34 من عمر الدورى فى نفس التوقيت حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية وتحديدا التى تنافس على البقاء، وتأكيدا للشفافية فى إدارة مسابقة الدورى العام.

وحاولف مسئولو حرس الحدود إثناء طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى حرس الحدود، عن الاستقالة التى تقدم بها أمس من تدريب الفرق، عقب الخسارة من أسوان بهدفين مقابل هدف فى الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام، وتأزم موقف الفريق فى الجدول المسابقة بعدما توقف رصيده عند النقطة 30 فى المركز الـ 16 بجدول المسابقة، ليصبح أقرب الفرق للهبوط بعد هبوط نادى مصر وطنطا رسمياً.

وأكد طارق العشرى، المدير الفنى للحدود، تقدمه باستقالته من تدريب الفريق بعد مباراة الأمس، مؤكداً أنه قبل من البداية تدريب الحدود محاولاً إنقاذ الفريق من دوامة الهبوط إلا أن الأمور باتت صعبة وحظوظ الحرس ضعيفة فى البقاء.