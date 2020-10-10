شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعلن الاتفاق مع الأهلى على استعارة 4 لاعبين ضمن صفقة طاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محسن صلاح، رئيس نادى المقاولون العرب، أن هناك اتفاقاً مع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى على استعارة 4 لاعبين مقابل انضمام طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الذئاب إلى الفريق الأحمر، وقال صلاح فى تصريحات لـ"الخليج 365"، هناك اتفاق بينى وبين محمود الخطيب على استعارة عدد من اللاعبين، ولكن لم نحدد الأسماء حتى الآن، وسنقوم بتحديد الأسماء فى نهاية الموسم، ونثق فى وعد الخطيب".

وأضاف رئيس المقاولون عن خطة التدعيم الصيفية، من المبكر الحديث عن الصفقات الصيفية مع استمرار الموسم الجارى، ولكن سنحدد كل شىء بعد حسم المربع الذهبى، لأن هذا هو الهدف الأهم الآن، وبالتأكيد ستكون هناك تدعيمات للفريق من أجل المشاركة الأفريقية".

وأشعل تعثر فريق المقاولون العرب، بعد خسارة نقطتين ثمينتين أمام طنطا فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما، المنافسة مع سموحة على المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام، وبات المقاولون بحاجة لنقطة وحيدة لحسم المركز الرابع دون انتظار نتائج سموحة، الذى انتزع ثلاث نقاط ثمينة فى ذات الجولة بعد الفوز بديربى الإسكندرية أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف.

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ويحتاج المقاولون إلى نقطة واحدة لرفع رصيده إلى 54 نقطة وهى النقطة التى لا يستطيع سموحة الوصول إليها حال فوزه بآخر مباراتين فى الدورى، نظراً لأن المواجهات المباشرة تصب فى مصلحة الفريق السكندرى، الذى تعادل فى الجبل الأخضر مع المقاولون 2/2، وتعادل فى الإسكندرية 1/1.

ويترقب سموحة فرصة تعثر ذئاب الجبل للانقضاض على المركز الرابع، مستغلاً اللقاءات الصعبة المتبقية للمقاولون أمام إنبى وبيراميدز، فى الوقت الذى يواجه فيه سموحة فريقى مصر المقاصة ونادى مصر.

من جانبه أكد علاء عبد الغنى المدرب العام لفريق المقاولون العرب، أن فريق طنطا يستحق الاحترام بعد الأداء الذى قدمه، خاصة أنه لم يستسلم بعد الهبوط رسمياً إلى القسم الثانى، مضيفاً أن المقاولون سيقاتل من أجل تأمين المربع الذهبى فى مباراته المقبلة أمام إنبى بعدما باتت تفصله نقطة واحدة فقط عن حسم المركز الرابع.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 53 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد 32 جولة، حقق المقاولون الفوز فى 15 لقاء وتعادلوا فى 8 مباريات وخسروا 9 أخرين، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 43 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 آخرين.