شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية الأهلى فى إنبى على مائدة النحاس قبل موقعة 15 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب على مراجعة نادى إنبى بالفيديو لمراجعة نقاط القوة والضعف لدى زعيم الأندية البترولية، قبل مواجهة الخميس المقبل والتى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 33، واستعان النحاس بفيديوهات لمباريات إنبى السابقة وآخرها لقاء الأهلى الذى فاز به الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة، استعداداً لحسم المربع الذهبى، بعد التعثر فى الجولة الماضية أمام طنطا خلال المباراة جمعت الفريقين بالجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما.

ويحتاج المقاولون لنقطة وحيدة لرفع رصيده إلى 54 نقطة وهى النقطة التى لا يستطيع سموحة الوصول إليها فى حال فوزه بآخر مباراتين فى الدورى، نظراً لأن المواجهات المباشرة تصب فى مصلحة الفريق السكندرى، الذى تعادل فى الجبل الأخضر مع المقاولون 2/2، وتعادل فى الإسكندرية 1/1.

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ويترقب سموحة فرصة تعثر ذئاب الجبل للانقضاض على المركز الرابع، مستغلاً اللقاءات الصعبة المتبقية للمقاولون أمام إنبى وبيراميدز، فى الوقت الذى يواجه فيه سموحة فريقى مصر المقاصة ونادى مصر.

من جهته أكد علاء عبد الغنى، المدرب العام لفريق المقاولون العرب، أن فريق طنطا يستحق الاحترام بعد الأداء الذى قدمه، خاصة أنه لم يستسلم بعد الهبوط رسمياً إلى القسم الثانى، مضيفاً أن المقاولون سيقاتل من أجل تأمين المربع الذهبى فى مباراته المقبلة أمام إنبى بعدما باتت تفصله نقطة واحدة فقط عن حسم المركز الرابع.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 53 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد 32 جولة، حقق المقاولون الفوز فى 15 لقاء وتعادلوا فى 8 مباريات وخسروا 9 أخرين، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 43 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 آخرين.