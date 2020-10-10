شكرا لقرائتكم خبر عن الحزن يخيم على تدريبات القناة فى أول ظهور بعد رحيل مروان محمود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت الأجواء الحزينة داخل منظومة قطاع الناشئين بنادي القناة، صباح اليوم السبت، فى أول يوم للعودة للتدريبات بعد انتهاء فترة الحداد على الراحل لاعب الفريق الأول لكرة القدم وابن القطاع مروان محمود الذى توفى فى حادث أليم.

وكان مجلس إدارة نادى القناة، برئاسة عماد الخواجة، قام بالتنسيق مع منظومة قطاع الناشئين بنادي القناة بقيادة جميل فتحي بأن يكون أول يوم لعودة تدريبات فرق القطاع اليوم السبت ومدرسة الكرة هو أن يكون يوماً فى حب الراحل مروان محمود ابن قطاع الناشئين بالنادي

وكانت العودة لتدريبات فرق القطاع ومدرسة الكرة بنادي القناة اليوم السبت بداية من الثامنة من صباح اليوم وسط حالة كبيرة من الحزن . وحمل الجميع صور الراحل مروان محمود وتم الوقوف دقيقة حداد من كامل أفراد منظومة القطاع . يذكر أن الراحل مروان محمود هو من مواليد ١٩٩٩ وتم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم منذ عدة أشهر بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه مع فرق القطاع.

ونعى النادى المصرى، عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر، مروان محمود لاعب فريق القناة، والذى لقى مصرعه صباح اليوم إثر تعرضه لحادث سير، ونشرت صفحة المصرى صورة للاعب وعلقت: مجلس إدارة المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية ينعى بخالص الأسى مروان محمود لاعب فريق القناة والذي وافته المنية صباح اليوم إثر حادث أليم، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وكل منسوبي نادي القناة الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.

كما أصدر النادى الاسماعيلى بياناً عبر موقعه الرسمى ينعى فيه لاعب القناة، جاء نصه كالتالى: "يتقدم مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بخالص التعازى لمجلس إدارة القناة لوفاة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى مروان محمود بعد تعرضه لحادث صباح اليوم".

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وكان مروان قد تم تصعيده منذ فترة من قطاع الناشئين إلي الفريق الأول لكرة القدم وهو من مواليد ٩٩ ، ويتمنى مجلس الإدارة من الله عز وجل أن يتغمد الراحل برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان"



























