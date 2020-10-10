شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يكشف مصير محمد إبراهيم بين الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول داخل نادى المقاصة آخر تطورات صفقة بيع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الفيومي، والذى تلقى عرضين من الأهلى وبيراميدز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية خلاف حقيقة توقيعه للأهلي.

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وأكد اللواء بكرى سليم المدير التنفيذى لنادى مصر للمقاصة، أن ناديه أنقذ محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق من الاعتزال بعد تذبذب مستواه ورحيله عن الزمالك.

قال سليم فى تصريحات تلفزيونية: "محمد إبراهيم من أفضل صناع اللعب فى الدورى المصري، وأصبح هدفًا للأندية الكبرى".

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نفى المدير التنفيذى لنادى مصر للمقاصة، دخول الزمالك فى مفاوضات رسمية مع مسئولى النادى من أجل استعادة محمد إبراهيم مرة أخرى بعد تألقه اللافت للنظر مع الفريق الفيومى هذا الموسم.

وواصل: "إبراهيم تلقى أربعة عروض اثنان من مصر عن طريق أندية الأهلى وبيراميدز، ونادٍ فى السعودى وآخر فى الإمارات".

كشف بكرى سليم عن العروض التى تلقاها محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق الكرة، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر مع الفريق الفيومى هذا الموسم، موضحا: "إبراهيم يمتلك العديد من العروض، أبرزها من الأهلى وبيراميدز والاتفاق السعودي".

وتابع: "اللاعب لم يبد رغبته فى الانتقال إلى أى ناد، وكل ما يثار حول تحديد وجهته أمر عار تمامًا من الحقيقة".