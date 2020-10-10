شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبيع أزارو للاتفاق بـ700 ألف دولار.. والأولوية للأحمر داخل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى النادى الأهلى الاتفاق مع نظيره الاتفاق السعودى على إجراءات بيع المغربى وليد أزارو مهاجم الأول للأخير بعد المفاوضات التى تمت خلال الأيام الماضية بين الناديين، وحسمت الصفقة بشكل نهائى وسيتم الإعلان عنها رسمياً فى غضون الأيام القليلة المقبلة.

وانتقل وليد أزارو من الأهلى للاتفاق السعودى فى يناير الماضى لمدة ستة أشهر قبل أن يطلب النادى السعودى شراء المهاجم المغربى بشكل نهائى من الأهلى مؤخراً.

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وقال مصدر إن الأهلى وافق على انتقال أزارو للاتفاق مقابل 600 ألف دولار بجانب 100 ألف دولار مُتبقية من استعارة اللاعب فى يناير الماضى، حيث تمت الإعارة مقابل 200 ألف دولار فى يناير الماضى، حصل الأهلى على 100 ألف ولم يحصل على الـ100 ألف الأخرى حتى الآن.

وأضاف المصدر أن صفقة بيع أزارو تشمل أيضاً حصول الأهلى على 20% من عائد بيع اللاعب المغربى لأى ناد خارج مصر و30% من عائد بيعه لأى نادٍ داخل مصر، على أن تكون الأولوية للأهلى فى ضم أزارو إذا أراد الاتفاق بيعه لأى ناد داخل مصر.

وشهدت الفترة الماضية جدلاً بشأن مستقبل أزارو إذ خرجت تقارير تُفيد بأن اللاعب سيعود للأهلي الموسم المقبل خاصة بعد رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق الذي لم يكن مُقتنعاً بقدرات المهاجم المغربي، لكن إدارة الأهلى استقرت في النهاية على بيع أزارو من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي آخر بمعرفة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي.