باتشيكو يحذر لاعبى الزمالك من الالتحامات أمام حرس الحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، لاعبى الفريق من الالتحامات والخشونة فى مباراة حرس الحدود، المقرر لها بعد غد في الدورى، وذلك خوفا من تعرض أحدهم للإصابة قبل مباراة الرجاء المغربى المقرر إقامتها 18 أكتوبر الجارى فى المغرب ضمن مباريات الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا.
وطلب باتشيكو من لاعبى الزمالك تحقيق الفوز فى مباراتي حرس الحدود والإسماعيلي في الدورى دون النظر للمركز الثانى، والأهم هو التركيز في بطولة دورى أبطال افريقيا.
من ناحية أخرى، استقر البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك على الدفع بمحمود جنش حارس مرمي الفريق في التشكيل الأساسي لمباراة حرس الحدود المقرر لها الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 33 للدوري، حيث سيتم الاعتماد علي جنش في حراسة المرمي لإراحة محمد أبو جبل قبل السفر للمغرب، حيث سيخوض أبو جبل مباراة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال افريقيا.
وعقد باتشيكو جلسة مع جنش أكد له ثقته فى مستواه إلا أن مركز حراسة المرمي لابد أن يشهد استقرار وعدم التدوير لأنه من أهم مراكز الفريق ، كما أن أبو جبل يقدم مستوي مميز خلال الفترات الماضية وهو ما يجعله الحارس الاساسي في الفريق.
فى سياق مختلف، استقر الجهاز الفني للفريق علي أصطحاب شيف خاص مع بعثة الفريق في المغرب لاعداد الوجبات وفقا للنظام الغذائي الذي وضعه البرتغالي باتشيكو للاعبين كذلك للحفاظ علي سلامة اللاعبين في ظل تفشي فيروس كورونا في المغرب.
وعن التجهيز للسفر من الناحية الطبية فقد استقر محمد اسامة طبيب الفريق علي اصطحاب عدد كبير من بروتوكلات علاج كورونا خوفا من إصابة أحد اللاعبين بالفيروس ، كما تم توزيع عدد من التعليمات الطبية علي اللاعبين لضمان عودتهم الي مصر سالمين.
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