شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى لعبد المنصف: "لو عاوز تحطم أرقامى انسى.. أنا لسه ما اعتزلتش رسمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة تحدٍ إلى محمد عبد المنصف حارس مرمى الزمالك السابق ووادى دجلة الحالى، بعد اقتراب الأخير من تحطيم أرقام السد العالى فى المشاركات، وقال الحضرى عبر حسابه الرسمى على تويتر، "أوسا أخويا وحبيبي يشرفنى يا حبيبي إنك قربت تحطم رقمى القياسى فى عدد سنوات اللعب ... بس طبعا تحطيم أرقامى فى الإنجازات "انسى" .. كان غيرك أشطر وخد بالك أنا لسه ما اعتزلتش رسمي".



عصام الحضري

ومازال حلم الانضمام لصفوف المنتخب الوطنى، يراود محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، خاصة بعدما ظهر اللاعب بمستوى مميز للغاية مع غزلان دجلة، لاسيما أن الحارس أبدى ترحيبه بالانضمام للفراعنة ليصبح الحارس الثالث دون أدنى مشكلة، وقال "أوسة"، "عندي أمل التواجد فى منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تصريحات كابتن أيمن طاهر مدرب حراص الفراعنة والتي أكد خلالها اهتمام الجهاز الفني بتواجدي خلال المعسكر القادم"، تابع رداً على حزن عصام الحضرى تخطيه عدد المباريات مشاركة في الدوري المصري الممتاز، قائلاً: "مش مهم واحد يزعل طالما الجمهور كله فرحان".

وواصل محمد عبد المنصف حديثه عن السعى لتخطي أرقام عصام الحضري في الكرة المصرية قائلاً: "الحضري حقق هذه الأرقام بعد تعب وشقى سنين طويلة ومن حقي أن أسعى الى إضافة أرقام في تاريخي تساعدني على مواصلة اللعب في البطولة المحلية".

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