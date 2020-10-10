شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. نجم الأهلي يكشف لحظات الرعب فى المياه بسبب ثعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف أسامة عرابى، لاعب الأهلى السابق، عن مقالب رضا عبدالعال لاعب الأهلى والزمالك السابق التى كان يفعلها فيه خلال وجودهما فى الأهلى قائلا، "رضا عبد العال كان "مُتخصص مقالب".. لا يمكن أنسى مقالبه التى كانت تُثير رعبنا فى معسكرات الفريق خارج وداخل مصر.

وروى عرابى أحد المواقف المُثيرة مع رضا عبد العال قائلا، "كنا فى "مغطس مياه".. ووجدت لاعبى الفريق ينسحبون واحداً تلو الآخر من المغطس ولم يتبق أى لاعب معى ونظرت حولى فوجدت ثعباناً فصرخت بأعلى صوتى بعدما علمت أن رضا عبد العال وضع الثعبان فى المياه.

وأضاف عرابى فى تصريحات تليفزيونية سابقة، "لم يكتف رضا عبد العال بوضع الثعبان فى مغطس المياه.. بل سحب السلم الذى كنا نتسلّق به خلاله للخروج من المغطس فحاولت الخروج لكنى تأخرت وتعرضت للإصابة بسبب رغبتى فى الخروج سريعاً، وبسبب حالة الرعب التى انتابتنى من هذا الموقف الصعب للغاية".