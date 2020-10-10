حرس الحدود: نطالب بتكافؤ الفرص.. وسنفوز على الزمالك بالطموح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود، أن الطموح هو من سيحسم مباراة فريقه أمام الزمالك، مشيراً إلى أن الفريق أرسل طلباً لاتحاد الكرة لإقامة تكافؤ الفرص بين الأندية خلال المباريات الحاسمة.

ويلتقي حرس الحدود بنظيره الزمالك، الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ33 من دوري we المصري.

وقال محمد حليم في تصريحات لبرنامج "BE on time" عبر قناة "اون تايم سبورت": "بقالي 21 سنة في حرس الحدود وانا ابن للنادي، وتوليت المسؤولية بعد رحيل طارق العشري لتدريب المصري وقدمنا أداء جيد ولكن كان هناك سوء توفيق في النتائج، وإذا كانت الأمور تسير بشكل سليم لكنا في منطقة أخرى".

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وأضاف: "لا استطيع أن أقول لا للنادي، نظرياً الموضوع صعب جداً، الزمالك يلعب على وصافة الدوري، والذي لديه دفعة معنوية وطموح أكثر هو من سيفوز بالمباراة، وأعول على علاقتي الجيدة باللاعبين".

واختتم المدير الفني لحرس الحدود: "الموسم مرتبك بكل ما فيه، وأرسلنا طلب لاتحاد الكرة بأن يكون هناك تكافؤ في الفرص، وأن تقام أخر 3 مباريات في المباريات الحاسمة في نفس الوقت وهذا ما يحدث بالخارج، وكان هناك اجتماع بالأمس وأعتقد أن الرد سيأتي لنا اليوم".

ويواجه حرس الحدود شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، حيث يحتل الفريق المركز 16 برصيد 30 نقطة.