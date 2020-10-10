تصعيد جديد.. أول تحرك رسمي من مرتضى منصور على قرار اللجنة الأولمبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي:

أقام مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية.

وألزمت اللجنة الأوليمبية المصرية، في قرارها الصادر إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.