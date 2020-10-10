سواريز مهاجماً إدارة برشلونة: أرادوا إبعادي عن ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، أن إدارة نادي برشلونة كانت ترغب في إبعاده عن ليونيل ميسي نجم النادي الكتالوني، مشيراً إلى أن هناك حالة وحيدة لكي يبقى الأرجنتيني في صفوف الفريق.

وقال سواريز في تصريحات لشبكة "ESPN" الأمريكية: "هناك العديد من التناقضات في برشلونة، لقد حاولت البحث عن حل للأمر، وكنت أرغب في معرفة إذا كانت الأزمة على المستوى الاقتصادي، أو لأسباب رياضية ولكنني لم أفهم، لم يكن الأمر واضحاً لي بالنسبة للقرار الذي اتخذوه".

وأضاف: "أعتقد أنهم كانوا يريدون أن أكون بعيداً عن ميسي، من المحتمل أن علاقتي الجيدة بميسي قد أزعجتهم، ربما لم يرغبوا في أن أقضي معه وقتاً طويلاً، لا يمكنني العثور على أي سبب للاعتقاد بأن هذا من شأنه أن يلحق الضرر بالفريق".

وتابع سواريز: "من أجل مصلحة الفريق، ربما أرادوا منه أن يلعب مع المزيد من زملائه في الفريق، قد يكون لهذا علاقة بهذا الأمر، لا أجد أي سبب آخر لكي يفصلوا بيننا، لأننا وصلنا إلى علاقة جيدة على أرض الملعب".

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وواصل: "كان على إدارة النادي أن تحترم رغبة ميسي في الرحيل عن الفريق، وميسي على علم بمكانته في برشلونة، هو يعطي أشياء للنادي لا يمكنكم تخيلها، هو يريد أن يكون الأفضل وأن يكون سعيداً أيضاً".

وأكمل سواريز: "من الممكن أن يلعب ميسي لنادي آخر، ولكن إذا شعر أنه مرتاح وسعيد بقدوم المجلس الجديد للنادي، ستكون لديه الرغبة في الاستمرار في برشلونة، كصديق لميسي سأكون سعيداً إذا سارت الأمور بشكل جيد بالنسبة له ولكن سأكون سعيداً أيضاً إذا انضم لنادي آخر".

وأضاف: "الأمر أزعجني أنا وأسرتي بشدة بسبب ما حدث لي، ودائماً ما كنت أقول أن النادي يحتاج إلى مهاجم شاب، ولكنهم لم يتعاقدوا مع أحد لكي يتنافس معي، ولسنوات كانوا يريدون أن يتعاقدوا مع مهاجمين لكي يطردوني من الفريق".

واختتم سواريز تصريحاته: "كنت استحق أن يتحدثوا معي ويوضحوا لي لماذا عليَ الرحيل عن الفريق، قبل أن أعلم ذلك من الصحافة".