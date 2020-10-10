"لم نر مصرياً مثله من قبل".. مدرب ريال مدريد الأسبق يوجه نصيحة لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي مدني:
أثنى الإسباني جولين لوبيتيجي المدير الفني لإشبيلية والأسبق لريال مدريد على المستوى الذي يقدمه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجيلزي.
وقال لوبيتيجي في حوار مع موقع يلا كورة :" " لم نرى مصريين أخرين في مستوى محمد صلاح، ولا أعلم لماذا".
وأضاف :"صلاح استطاع أن يحقق لقب دوري أبطال أوروبا، وهذا شيء رائع ولاعب عظيم، وأعتقد ان الجماهير يجب أن تكون فخورة به".
وحول فرصة صلاح في الفوز بالكرة الذهبية مستقبلا رد لوبيتيجي " الاستمر في هذا المستوى يؤهله للمنافسة على الجائزة، هو في مستوى يسمح له بالقتال أمام أفضل لاعبي العالم ".
وأنهى" من وجهة نظري كرة القدم لعبة جماعية، والنجاح الجماعي أهم من أي شيء أخر، والأهم أن تفوز بدوري الأبطال، بريميرليج أو الدوري الأوروبي".
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