مدرب ريال مدريد الأسبق يكشف سر لأول مرة عن "تعاقد لم يتم" مع محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي مدني:
كشف الإسباني جولين لوبيتيجي المدير الفني لإشبيلية والأسبق لريال مدريد سر لأول مرة عن رغبته السابقة في ضم محمد صلاح نجم ليفربول من تشيلسي الإنجليزي .
وانتقل صلاح إلى نادي تشيلسي الإنجليزي في يناير 2014 قبل أن يعير البلوز إلى روما الإيطالي وهي الفترة التي تزامنت مع وجود لوبيتيجي مديراً فنياً لفريق بوروتو البرتغالي.
وقال لوبيتيجي في حوار مع موقع يلا كورة التابع لمؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم أيضا مواقع "الخليج 365 والكونسلتو وشيفت":" بالفعل رغبت في ضم محمد صلاح منذ 5 مواسم ولكن الآن من الصعب أن نتعاقد مع لاعب كبير مثل محمد صلاح ".
وارتبط اسم صلاح أيضاً بريال مدريد في عام 2018 أثناء تولي لوبيتيجي الإدارة الفنية للفريق الإسباني.
وأنهى لوبيتيجي :"أنا من محبي محمد صلاح لأنه لاعب رائع، وأحب للغاية مهارته وعقليته، ولذلك هو الآن يلعب مع فريق كبير مثل ليفربول".
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