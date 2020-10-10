الامارات | الاتحاد الآسيوي: مبادرة اتحاد الكرة الإنسانية تحمل رسائل نبيلة

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي: مبادرة اتحاد الكرة الإنسانية تحمل رسائل نبيلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمبادرة اتحاد الإمارات لكرة القدم الإنسانية بإرسال المساعدات الطبية لستة اتحادات آسيوية هي طاجيكستان ، تركمانستان، قيرغزستان، جزر مارينا الشمالية، المالديف، و أزبكستان ، والتي شملت معدات ومستلزمات طبية خاصة بفحوصات الكشف عن فيروس " كورونا " كمرحلة أولى .

وقال اتحاد الكرة على صحفته الرسمية عبر" توتير"إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أشار إلى أن مبادرة اتحاد كرة القدم القدم تحمل رسائل نبيلة و تعزز مبادئ التضامن والتعاون الإنساني بين الاتحادات الوطنية الأعضاء وهو أمراً ليس غريباً على دولة الإمارات العربية المتحدة المعروفه بجهودها الإنسانية على مستوى العالم .

ويعمل اتحاد كرة القدم حالياً على إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.

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