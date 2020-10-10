شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب البرازيل يسحق بوليفيا فى انطلاقة مشواره بتصفيات كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ منتخب البرازيل، صباح اليوم السبت، مشواره في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، إذ خاض مباراته الأولي ضد بوليفيا وأنهاها لصالحه بخمسة أهداف مقابل لاشئ.

منذ الدقيقة الأولى كان الضغط البرازيلي لإحراز الهدف الأول سريعًا وبعد عدة محاولات جاء الهدف في الربع ساعة الأولى عن طريق ماركينوس ليواصل المنتخب البرازيلى سيطرته على المباراة لتصل نسبة الاستحواذ في الـ 25 دقيقة الأولى إلى 81%، وهو ما أسفر بعدها بدقائق عن إحراز نجم البرازيل وليفربول روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني، ليتواصل اللعب بنفس الأداء، سيطرة برازيلية وتراجع ودفاع بوليفي، حتى نهاية الشوط الأول ونتيجة 2/0 لصالح البرازيل.

في الشوط الثاني، كان منتخب البرازيل أسرع كثيرًا في إحراز هدفه الأول والثالث له في المبارة عن طريق «فيرمينو» أيضًا، حيث لم يمر عدة دقائق على بداية الشوط حتى أحرز «فيرمينو» الهدف الثاني له في المباراة في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني.

وتواصل ضغط منتخب البرازيل في المباراة ليسفر عن هدف عكسي لصالح البرازيل، أحرزه اللاعب البوليفي كاراسكو في مرماه في الدقيقة 66 لتصبح النتيجة 4-0 للبرازيل.

وبعد أقل من 10 دقائق، وتحديدًا في الدقيقة 73، أحرز نجم برشلونة فيليب كورتنيو الهدف الخامس للسيليساو بمساعدة من النجم نيمار، لتنتهي المباراة بـ 5 اهداف لمنتخب البرازيل مقابل لاشئ لمنتخب بوليفيا.

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