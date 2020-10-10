شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد لحظة اشتباك أحمد فهمي مع شيكابالا في حفل زفاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن اللحظات الأولى لاشتباك الفنان أحمد فهمي مع قائد القلعة البيضاء محمود عبدالرازق شيكابالا.

وظهر في الفيديو، الذي نشره المصور أحمد مصطفى سانتياجو، مصور نادي الزمالك، «فهمي» وهو يحتضن شيكابالا ويتحدث معه مبتسمًا، في الوقت الذي بدا فيه لاعب الزمالك منفعلًا، لينفعل بعدها «فهمي» بدوره ويتدخل البعض للفصل بينهما.

وشهد حفل زفاف عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق شريف منير حسن، مشادة حادة بين كل من الفنان أحمد فهمي ولاعب نادي الزمالك، محمود عبدالرازق شيكابالا.

وكان الخلاف بين «فهمي» و«شيكابالا» قد بدأ منذ مباراة السوبر حينما قام قائد الزمالك بعمل إشارات غير لائقة لجمهور الأهلي، الأمر الذي اعترض عليه «فهمي»، فيما تجدد أثناء حفل الزفاف بعدما قام لاعب القلعة البيضاء بسب جماهير الأهلي، ما اعترض عليه الفنان المنتمي للقلعة الحمراء، حسب العديد من الروايات.

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