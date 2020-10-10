شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يستعيد محمد صادق ومحمد هاشم قبل مواجهة أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد فريق الإسماعيلى جهود محمد صادق ومحمد هاشم قبل مواجهة مباراة أسوان بعد انتهاء الإيقاف، حيث غاب اللاعبان عن مباراة المصرى البورسعيدى بعد الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة الإنتاج الحربى.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو صفحة مباراة المصرى البورسعيدى التي أقيمت مساء الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري والتى خسرها الدراويش بهدفين دون رد سجلهما كريم العراقى وأحمد جمعة، حيث يبدأ الدراويش اليوم استعداداته لمواجهة أسوان المقرر لها الخامسة والنصف عصر الخميس المقبل على استاد الاسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري العام، حيث منح ريكاردو اللاعبين راحة اليوم من المران لالتقاط الأنفاس.

وتجمد رصيد الاسماعيلى عند النقطة 38 بالمركز العاشر بجدول الدوري بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 10 وتعادل في 8 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكه 43 هدفاً، بعدما تلقى خسارته الرابعة عشرة هذا الموسم وهو أعلى عدد من الهزائم للدراويش على الإطلاق منذ انطلاق المسابقة عام 1948.

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وقاد ريكاردو الاسماعيلى فى 7 لقاءات حتى الان فاز فى 3 وتعادل فى 2 وخسر3 وأحرز 6 من الأهداف ودخل مرمى الفريق 8 أهداف.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تشكيل لجنة تعاقدات جديدة لاختيار وضم اللاعبين الجدد استعدادًا للموسم الجديد، وستكون لجنة التعاقدات الجديد برئاسة إبراهيم عثمان رئيس النادى، وعضوية كل من خالد القماش وأبو طالب العيسوي وأحمد العجوز ومحمد محسن أبو جريشة، على أن تكون لها كل الصلاحيات فى اختيار وترشيح اللاعبين للعرض على رئيس اللجنة تمهيدًا للتعاقد معهم.

أخطر إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، الجهاز الإدارى بفريقه بمساواة اللاعب الأساسى بالبديل فى كشف المكافآت بالمباريات المتبقية التى قرر رئيس النادى مضاعفة مكافأة الفوز بها لتحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات لتحسين وضع الدراويش فى جدول الدورى.