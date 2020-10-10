شكرا لقرائتكم الحضري عن اقتراب أوسة من تحطيم أرقامه: انسى.. كان غيرك أشطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل داعب عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، زميله محمد عبد المنصف حارس مرمى الزمالك السابق ووادى دجلة الحالى، بشأن اقتراب الأخير من تحطيم أرقام السد العالى فى المشاركات.

قال الحضرى عبر حسابه الرسمى على تويتر:أوسا أخويا وحبيبي يشرفني يا حبيبي إنك قربت تحطم رقمي القياسي في عدد سنوات اللعب ... بس طبعا تحطيم أرقامي في الانجازات " انسى " ..كان غيرك أشطر وخد بالك انا لسه ما اعتزلتش رسمي.

ومازال حلم الانضمام لصفوف المنتخب الوطنى، يراوض محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، خاصة بعدما ظهر اللاعب بمستوى مميز للغاية مع غزلان دجلة، لاسيما وأن الحارس أبدى ترحيبه بالإنضمام للفراعنة ليصبح الحارس الثالث دون أدنى مشكلة، وقال "أوسة": "عندي أمل التواجد فى منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تصريحات كابتن أيمن طاهر مدرب حراص الفراعنة والتي أكد خلالها اهتمام الجهاز الفني بتواجدي خلال المعسكر القادم"، تابع رداً على حزن عصام الحضرى تخطيه عدد المباريات مشاركة في الدوري المصري الممتاز، قائلاً: "مش مهم واحد يزعل طالما الجمهور كله فرحان".

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وواصل محمد عبد المنصف حديثه عن السعى لتخطي أرقام عصام الحضري في الكرة المصرية قائلاً: "الحضري حقق هذه الأرقام بعد تعب وشقى سنين طويلة ومن حقي أن أسعى الى إضافة أرقام في تاريخي تساعدني على مواصلة اللعب في البطولة المحلية".

من جانبه أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى، أن محمد عبد المنصف، ضمن حسابات الجهاز الفنى للفراعنة، موضحًا أنه يتابع جميع حراس فرق الدورى للوقوف على مستواهم قبل أن يقع الاختيار على ثلاثة منهم للانضمام لمعسكر المنتخب المقبل، مشيرًا إلى أن محمد الشناوى حارس الأهلى يعد رقم 1 فى مصر بالوقت الحالى.

أضاف مدرب حراس مرمى الفراعنة، أنه يتابع جيدًا محمد عبد المنصف، الذى لفت جميع الأنظار بتألقه مع غزلان وادى دجلة، ويقدم مستوى مميزًا فى الوقت الحالى، لذلك أصبح ضمن حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى.

وتشهد الفترة الحالية، تألق لافت للأنظار لمحمد عبد المنصف حارس الفريق الدجلاوى، وكان أوسة أكد أنه ما زال يمتلك الطموح والرغبة فى الاستمرار بالملاعب، لتحطيم الأرقام القياسية، لافتًا إلى أنه لم يحدد موعد اعتزال الساحرة المستديرة، خاصة أنه يشعر بقدرته على العطاء داخل المستطيل الأخضر وتحقيق الإنجازات فى المرحلة المقلبة، مشيرًا إلى أنه يسعى لتحطيم أرقام السد العالى عصام الحضرى والذى اعتزل اللعبة من الموسم الماضى.

أضاف عبد المنصف، أنه يطمح للاستمرار فى الملاعب لسن 47 عامًا لتحطيم رقم الحضرى الذى اعتزل فى سن الـ 46، قائلاً: "حققت أرقاما قياسية وأسعى لتحقيق المزيد لشخصى ولمصر، وشاركت فى 24 موسما متتاليا فى الوقت الذى شارك الحضرى وحسام حسن فى 21 موسم فقط، وشاركت فى 35 ألف دقيقة بالدورى، فضلاً عن الوصل للمشاركة فى المباراة رقم 403، والسد العالى شارك فى 451 وسأصل لهذا الرقم بمشاركتى فى الموسمين المقبلين".