شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد جهود محمد صادق وهاشم فى موقعة تماسيح النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد الإسماعيلى جهود نجميه محمد صادق ومحمد هاشم فى مباراة أسوان بعد انتهاء الإيقاف، حيث غاب اللاعبان عن مباراة المصرى البورسعيدى للحصول على الإنذار الثالث فى مواجهة الإنتاج الحربى، وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو، صفحة مباراة المصرى التى أقيمت مساء الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى والتى خسرها الدراويش بهدفين دون رد سجلهما كريم العراقى وأحمد جمعة.

ويبدأ الدراويش غداً استعداداته لمواجهة أسوان المقرر لها الخامسة والنصف عصر الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى العام، حيث منح ريكاردو اللاعبين راحة اليوم من المران لالتقاط الأنفاس.

وتجمد رصيد الإسماعيلى عند النقطة 38 بالمركز العاشر بجدول الدورى جمعها من 32 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 8 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكه 43 هدفاً، بعدما تلقى خسارته الرابعة عشرة هذا الموسم، وهو أعلى عدد من الهزائم للدراويش على الإطلاق منذ انطلاق المسابقة عام 1948.

Advertisements

وقاد ريكاردو الإسماعيلى فى 7 لقاءات حتى الآن فاز فى 3 وتعادل فى 2 وخسر3 وأحرز 6 من الأهداف ودخل مرمى الفريق 8 أهداف.

وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تشكيل لجنة تعاقدات جديدة لاختيار وضم اللاعبين الجدد استعدادًا للموسم الجديد، وستكون لجنة التعاقدات الجديد برئاسة إبراهيم عثمان رئيس النادى، وعضوية كل من خالد القماش وأبو طالب العيسوى وأحمد العجوز ومحمد محسن أبو جريشة، على أن تكون لها كل الصلاحيات فى اختيار وترشيح اللاعبين للعرض على رئيس اللجنة تمهيدًا للتعاقد معهم.

أخطر إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، الجهاز الإدارى بفريقه بمساواة اللاعب الأساسى بالبديل فى كشف المكافآت بالمباريات المتبقية التى قرر رئيس النادى مضاعفة مكافأة الفوز بها لتحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات لتحسين وضع الدراويش فى جدول الدورى.