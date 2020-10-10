شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله عبد السلام نجم طائرة الأهلى يحتفل بعيد ميلاده الـ37 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل عبد الله عبد السلام، نجم الكرة الطائرة فى النادى الأهلى ومنتخب مصر، اليوم بعيد ميلاده الـ 37، حيث إنه من مواليد 10 أكتوبر عام 1983، وسط العديد من التهانى على السوشيال ميديا من محبيه وأصدقائه، خاصة أنه نجم يتمتع بجماهيرية طيبة لما قدمه للكرة الطائرة عبر تاريخه.

وتوج عبد السلام هذا الموسم مع الأهلى بالعديد من الألقاب، أبرزها البطولة العربية وكأس مصر والدورى الممتاز، حيث توج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2019 / 2020 بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3/0 فى النهائى بنتيجة على صالة الصيد أكتوبر ، حيث تأهل الأحمر بالفوز على غريمه التقليدى الزمالك قى نصف النهائى 3 /0 ، بينما فاز طلائع الجيش على الاتحاد السكندرى 3 /0 فى نفس الدور.

وشهدت مسابقة الدورى الممتاز حصول الأهلى على اللقب بالحسم مبكرًا فى الجولة قبل الأخيرة أمام طلائع الجيش قبل الخسارة من الزمالك فى الجولة الأخيرة بالدورى والتى كانت بمثابة تحصيل حاصل، بينما احتل الزمالك المركز الثانى فى الدورى..وكان الأهلى يحتاج للفوز بأى نتيجة على طلائع الجيش من أجل حسم اللقب دون النظر إلى مباراته الأخيرة مع الزمالك، خاصة أنه دخل لقاء الطلائع بـ 57 نقطة .

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